Mueß : Sonntag wird der Frosch geküsst

von svz.de

26. Juli 2019, 05:00 Uhr

Im Freilichtmuseum für Volkskunde werden derzeit Märchen der Brüder Grimm lebendig. Dafür sorgt Puppenspielerin Margrit Wischnewski, die entweder ihr eigenes schauspielerisches Talent einsetzt oder selbst gebastelte Figuren agieren lässt. In ihrer Sommerspielreihe „Grimm in der Scheune“ ist am Sonntag, 28. Juli, der Froschkönig zu Besuch. Ob der verwunschene Prinz freigeküsst wird oder die Prinzessin den Frosch an die Wand schmeißt, wird nicht verraten, denn Wischnewski interpretiert Märchen gern neu. Start ist um 14.30 Uhr.