Schwerin : Sommerreise an die Warthe

Europäische Akademie und Deutsch-Polnische Gesellschaft fahren nach Posen

von Christian Koepke

15. Juli 2019, 10:02 Uhr

Zu einer Studienreise nach Poznan (Posen) laden die Europäische Akademie Waren und die Deutsch-Polnische Gesellschaft in MV ein. Die Stadt an der Warthe mit einer halben Million Einwohnern ist die Hauptstadt der Woiwodschaft Wielkopolskie und ein bedeutendes Zentrum der Industrie und Wissenschaft. „Trotz der Zerstörungen am Ende des Zweiten Weltkrieges präsentiert sich Poznan auch als architektonisch reizvolle Stadt mit Bauten aus der Zeit der Renaissance“, sagt Norbert Winkler von der Deutsch-Polnischen Gesellschaft in Schwerin. Die Geschichte der Stadt, die im Mittelalter unter Magdeburger Recht stand und Ende des 18. Jahrhunderts an Preußen fiel, dokumentiert wie kaum eine andere die engen und wechselvollen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen. Besonders diesem Thema widmet sich die Studienreise. Auf dem Programm stehen Stadtbesichtigungen, Vorträge zur Gegenwart und Geschichte des Ortes, eine Fahrt nach Gnesen wie auch ein Besuch der Filharmonia Poznanska. Zeit für individuelle Unternehmungen ist eingeplant. Die Reise findet vom 1. bis 7. September statt. Anmeldungen sind bis zum 20. Juli möglich. Fragen beantwortet Ewa Wilk unter Telefon 03991/153711 und per E-Mail an e.wilk@ea-mv. com. Das Programm steht im Internet unter http://europäische-akademie-mv.de.