Schwerin : Sommerfest auf der Gartenhöhe

Rund 50 Besucher versammeln sich zum Festsaison-Auftakt des Augustenstifts

von AMUD

05. Juni 2019, 08:16 Uhr

So kann es weitergehen: Gut gelaunt und bei bestem Wetter stiegen gestern Gäste der Kurzzeitpflege „Gartenhöhe“, Mieter aus den betreuten Wohnungen und Angehörige in die Festsaison des Sommers ein. Denn solche geselligen Zusammenkünfte gehören gleichermaßen zum Betreuungskonzept in der evangelischen Altenhilfe- und Pflegeeinrichtung „Augustenstift“ und zum Miteinander dazu. Organisatorin Heike Wischnewski von der Pflegedienstleitung versprach den etwa 50 Gästen ein entspanntes Programm. „Sie können gern tanzen, das geht auch mit Rollstuhl“, fügte sie mit einem Lachen hinzu. Zum Programm zählten musikalische Einlagen vom Shanty-Chor „De Schweriner KlönKöpp“ und von der Volkstanzgruppe „Alt Meteln“. Besucherin Sabine Brauer ist begeistert: „Das Fest ist mit sehr viel Liebe gemacht und für alle ein Highlight.“