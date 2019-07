Neu Zippendorf : Sommerfest am „Eiskristall“

von svz.de

25. Juli 2019, 05:00 Uhr

Am 31. Juli lädt der Verein „Die Platte lebt“ zu einem kleinen Sommerfest im und am „Eiskristall“ ein. Neben Kaffee, Kuchen und Bratwurst vom Grill

gibt es auch ein kulturelles Angebot. Zunächst wird das „Mecklenburg-Quartett“ um Margrit Blank Lieder über Land und Leute singen in Begleitung von Hannelies Schlefke-Schmahl. Gäste sind herzlich willkommen, 15 bis 18 Uhr, im Stadtteiltreff „Eiskristall“ am Berliner Platz.