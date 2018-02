Erfolgreiche Schweriner : Silber für Schweriner Fuchspelz-Mode

Modistin und Kürschner belegen zweiten Platz bei internationalem Wettbewerb

von Katja Müller

17. Februar 2018, 05:00 Uhr

„Jedes Material hat seine Eigenschaften, denen es zuzuhören gilt“, sagt Marie-Antonett Rieger und streicht mit der Handfläche über den Fuchsbalg. Gut eineinhalb dieser Felle hat sie jüngst zu wärmenden Accessoires verarbeitet und damit beim „International German RedFox Award“ gepunktet. Mütze, Schal und Muff bekamen in Dortmund den zweiten Platz. 28 Arbeiten aus heimischen Rotfuchsfellen wurden dem Publikum auf Europas Leitmesse „Jagd und Hund“ vorgestellt. Insgesamt 13 Kürschner hatten sich am Wettbewerb beteiligt. Einer von ihnen ist Götz Weidner. Mit Marie-Antonett Rieger hat er viele Abende am Schneidertisch verbracht, über Schnittmuster und Farbverläufe diskutiert. „Er hat den Grundstoff vorbereitet und ich habe ihn in die richtige Form gebracht“, sagt die 37-Jährige und holt eine Mütze heran. „Es ist ein Wechsel zwischen Nappaleder und Fuchsfell. Wir haben einzelne Streifen aneinander gesetzt – das ergibt den schönen Verlauf und wirkt nicht so wuchtig“, erklärt die Designerin. Auch beim Schal hat sie diese Technik angewandt. „Die Linienwirkung ist eine Kunst für sich“, sagt Götz Weidner. Der Kürschner arbeitet seit Jahrzehnten mit Leder und Fell, er weiß um die Schwierigkeiten. „Es ist ein reiner Naturstoff, da ist der Farbverlauf bei jedem Stück anders“, sagt Weidner und erzählt auch von den verschiedenen Haar-Typen und -längen. „Das Fell des Fuchses ist wie eine Landschaft: Mal ist Wald, mal Getreidefeld und mal Wiese“, wirft Rieger ein. Schon beim Zuschneiden musste sie genau auf die Wuchsrichtung der Haare achten. All zu schnell sei dem Fuchs bei einer Unachtsamkeit eine neue Frisur verpasst.

Aber nicht nur das Fell den Reineke hat sie für den Wettbewerb verarbeitet. „Wir haben zudem eine Tasche entworfen, die gleichzeitig als Muff dient. Da treffen Rind, Fuchs und Schaf aufeinander“, erklärt die Schwerinerin. Das Innenfell ist vom Schaf. An den äußeren Schmuck-Kanten ist Fuchs verarbeitet. „Die Tasche selbst ist aus Rindsleder mit einer Gürtelschlaufe und ohne Metallverschlüsse. So kann sie für die Jagd als Patronentasche genutzt werden“, erklärt Weidner und hängt das Modell wieder auf die Puppe in seinem Schaufenster. Dort sind die Silbermedaillen-Modelle derzeit zu sehen. „Der Pokal selbst ist aber noch auf dem Weg zu uns“, sagt er leise. Die beiden Schweriner Pelzmode-Macher waren nicht selbst in Dortmund, um sich den Applaus und die lobenden Worte der Jury abzuholen. „Es war einfach keine Zeit. Jetzt ist Hauptarbeitszeit“, sagt die Modistin und auch ihr Kompagnon Weidner führt sein Geschäft allein. „Wir sind sehr stolz, dass es der zweite Platz geworden ist“, sagt Götz Weidner, der zudem hofft, dass sich der Pelz als Mode wieder durchsetzt: „Wir arbeiten bei verschiedenen Kampagnen mit, die auf die Verarbeitung heimischer Felle setzen.“

Auch Marie-Antonett Rieger ist von der Nachhaltigkeit überzeugt. „Niemand denkt über das Leder seiner Schuhe nach. Aber Felle zu verarbeiten, die sonst entsorgt würden, das wird verurteilt. Das ist mir unklar“, sagt sie mit Nachdruck. Beide versichern, dass die bei ihnen verarbeiteten Felle nicht aus Farmen oder anderen „fragwürdigen“ Haltungsformen kommen. „Wir nutzen natürliche Ressourcen und schaffen Mode, die mehrere Jahrzehnte hält“, sagt Weidner.