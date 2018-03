Schwerin : Sie zieht die Fäden für die Festspiele

Svenja Karl arbeitet für die Technische Direktion des Theaters und sorgt für die Sicherheit am Alten Garten

von Volker Raab

29. März 2018, 12:00 Uhr

Das Theater kennt jeder. Doch was passiert hinter den Kulissen? Und wer ist wofür zuständig, damit der innere Betrieb funktioniert und die Zuschauer das Theater als Erlebnis genießen können? SVZ stellt diese Woche einige Akteure vor, die nicht auf, sondern hinter der Bühne tätig sind. Heute: Svenja Karl, Mitarbeiterin der Technischen Direktion.

Noch liegt auf dem Alten Garten alles brach. Doch bald herrscht auf dem Platz vor dem Schloss, dem Staatlichen Museum und dem Staatstheater Trubel: Am 9. April starten die Vorbereitungen für die Schlossfestspiele. Die sind das „Baby“ von Svenja Karl. Die Schwerinerin arbeitet als Mitarbeiterin der Technischen Direktion am Staatstheater und organisiert die Festspiele und den Theaterball mit. „Meine Arbeit beginnt schon weit vor den Vorbereitungen der Schlossfestspiele. Ich fange schon an, wenn die ,alten‘ noch aufgeführt werden“, sagt die 27-Jährige. Sie organisiert alles, vom Aufbau der Zäune bis hin zu den Toiletten – immer in Rücksprache mit Bernd Kreimeyer, dem Technischen Direktor des Staatstheaters, und Werkstättenleiter Mirko Hirsch. „Damit die Festspiele reibungslos über die Bühne gehen können, benötigen wir viel Vorlaufzeit. Wir brauchen viele Genehmigungen“, erklärt die gebürtige Ostwestfalin. Dazu zählen auch Bauanträge. Die seien notwendig, damit die Gerüstbauer und Kulissenbildner Spielraum beim Aufbau des Bühnenbildes und der Zuschauertribünen hätten. „Karten können erst dann verkauft werden, wenn wir sicher wissen, wo die Tribünen stehen“, so Karl.

Sicherheit spielt ebenfalls eine große Rolle im Alltag der der studierten Veranstaltungstechnikerin. „Wir erarbeiten jedes Jahr ein neues Konzept“, sagt die Mitarbeiterin der Technischen Direktion. Zieht etwa ein Sturm oder Gewitter während der Aufführung auf, gibt das erarbeitete Konzept den Plan vor: weiterspielen, pausieren oder abbrechen. Darüber macht sich Karl bereits jetzt Gedanken. „Das Sicherheitskonzept greift auch beim Bühnenbild selbst. Wände müssen stets die statische Vorgabe erfüllen – und notfalls kleiner oder dicker sein“, erklärt Karl.

Auf die Frage, warum es sie nicht auf, sondern hinter die Bühne zog, hat Karl eine einfache Antwort: „In jungen Jahren habe ich bei uns im Ort immer beim Krippenspiel mitgewirkt. Als ich dann zu alt war, um selbst mitzuspielen, habe ich souffliert und mitorganisiert. Das hat mir noch mehr Spaß gemacht.“ Vom Wunsch, Beleuchterin zu werden, habe sie auf Anraten ihrer Eltern nach dem Abitur verzichtet und stattdessen in Berlin Veranstaltungstechnik studiert. „Auch wenn ich nicht auf der Bühne war, so wollte ich doch zum Theater“, erzählt die 27-Jährige.

Zum Ende der vergangenen Spielzeit sei sie direkt von der Hochschule nach Schwerin gekommen. Eine Entscheidung, die sie nicht bereut. Der Kontakt mit den einzelnen Abteilungen, die Verantwortung und die Organisation – das alles mache ihr Spaß. „Wenn am Ende die Schauspieler auf der Bühne Applaus ernten, dann weiß auch ich, dass ich gute Arbeit geleistet habe“, so Karl.