Crivitz : Sie klingt für den Frieden

Nach langer Planung wird am Sonnabend die Glocke auf dem Gasberg angeschlagen

von Marco Dittmer

05. August 2020, 15:52 Uhr

Das Crivitzer Herzens- und Gemeinschaftsprojekt, die Friedensglocke auf dem Gasberg, wird am Sonnabend feierlich zum ersten Mal öffentlich angeschlagen. Zu Beginn werden ab 9. 45 Uhr die Kirchenglocken der Stadt läuten. Nach dem Segen des Bischofs Tilman Jeremias wird die Glocke dann zwölfmal zu hören sein. Das Besondere dabei ist: Die Crivitzer Friedensglocke läutet nicht. Sie wird nach ihrem Vorbild, der Friedensglocke von Hiroshima, angeschlagen. Neben Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm wird Justizministerin Kathy Hoffmeister ein Grußwort der Landesregierung sprechen. Im Anschluss wird eine Tafel mit der Aufschrift „Friedliche Revolution Crivitz“ enthüllt. Damit ist Crivitz nun auch die erste Mayor-of-Peace-Kommune in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Glocke. Mayors of Peace ist ein internationaler Zusammenschluss von Städten und Gemeinden, die sich für Frieden und die atomare Abrüstung einsetzen. Mit der neuen Gedenkstätte auf dem Gasberg sollen nun jährlich am 8. August Zeremonien stattfinden, zeitnah zum Jahrestag des ersten Atombombenabwurfs auf Hiroshima am 6. August 1945.