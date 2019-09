Schwerin : Senioren starten ins Herbstsemester

von Onlineredaktion pett

05. September 2019, 05:00 Uhr

Die 40 Gruppen der Schweriner Senioren-Akademie starten ins Herbstsemester. Die Teilnehmer können im Tanz oder im Sport, in der Theater-, Mode-, Video- oder Filmgruppe aktiv werden, im Gedächtnistraining, im künstlerischen Gestalten oder in den Wandergruppen. Zum Mitdiskutieren lädt jeden Montag die Veranstaltungsreihe „Besser informiert“ ein, wo Gesprächspartner aus Politik, Wirtschaft und Soziales informieren. Neue Angebote, etwa der Kurs Kunstbetrachtung, das Wohnzimmerkino und die Interessengruppe Schach warten auf Teilnehmer. Im Kursplan integriert sind Computerkurse für Anfänger sowie Internetkurse. Zudem gibt es Spaziergänge auf den Spuren des Weltkulturerbes.

Anmeldungen sind im Seniorenbüro in der Wismarsche Straße 144, unter Telefon 0385/5574962 oder per Mail an Seniorenbuero_Schwerin@t-online.de möglich.