Pingelshagen : Senioren radeln nach Schwerin

Führung durch die Landesbibliothek geplant

von Onlineredaktion pett

09. September 2019, 05:00 Uhr

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Pingelshagen lädt für Mittwoch, 18. September, zur Fahrradtour nach Schwerin. ein Ziel ist die Landesbibliothek. Los geht es um 14 Uhr. Geradelt wird entlang der beiden Ziegelseen und zurück über den neuen Radweg am Lankower See. In der Landesbibliothek ist eine 30-minütige Führung geplant, danach geht es weiter zum Kaffeetrinken ins Schlossbucht Café. Wer mitradeln will, kann sich anmelden per E-Mail unter seniorenbeirat@pingelshagen.de oder mit einem Zettel im Gemeindebriefkasten.