Schwerin : Sellering lädt zum Rendezvous

von svz.de

20. Juni 2019, 10:37 Uhr

Zum nächsten Rendezvous ist der ehemaliger Ministerpräsident Erwin Sellering in das Staatliche Museum Schwerin geladen. Es wird mit diesem Rendezvous am Donnerstag, 27. Juni, um 18 Uhr, die neue Reihe „Die Direktorin im Gespräch mit …“ eröffnet. Im Gespräch mit Erwin Sellering, heute Landtagsabgeordneter in Mecklenburg-Vorpommern, dreht es sich natürlich um die Kunst mit u.a. folgenden Aspekten: Welche Rolle spielt die Kunst im Leben eines Politikers, gibt es Vorlieben für Stile und Künstler, was kann Kunst politisch bewegen und was hängt zu Hause an der Wand? Im Anschluss an das Gespräch wird Sellering sein Lieblingswerk vorstellen und gern auch Publikumsfragen beantworten. Weitere Termine der Reihe sind auf der Webseite des Museums.