Schwerin : Selbsthilfe nach Brustkrebs

Gesprächsrunde in den Räumen der Kiss am Spieltordamm

von Nadja Hoffmann

23. März 2019, 05:00 Uhr

Die Selbsthilfegruppe für Frauen mit und nach Brustkrebs „Mammazones“ trifft sich wieder am Freitag 5. April, um 15 Uhr.

Die lockere Gesprächsrunde findet in den Räumlichkeiten der Kiss, Spieltordamm 9, in Schwerin statt. In der Gruppe treffen sich Frauen, die selbst erkrankt sind, und tauschen eigene Erfahrungen aus. Infos und Kontakt unter den Adressen info@kiss-sn.de, mammazones@gmail.com