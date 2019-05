von svz.de

27. Mai 2019, 10:01 Uhr

Die Schwimmhalle auf dem Großen Dreesch hat am Freitag, 31. Mai, sowie in den Pfingstferien geänderte Öffnungszeiten für Besucher. Am 31. Mai, am 7. und am 11. Juni wird von 10 bis 21 Uhr geöffnet sein, vom 8. bis 10. Juni ist die Schwimmhalle von 10 bis 18 Uhr offen. Die Sauna kann zu den gleichen Zeiten genutzt werden. Ab dem 12. Juni gelten die gewohnten Öffnungszeiten.