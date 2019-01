Schwerin : Schwestern kommen in Wallung

von svz.de

10. Januar 2019, 08:48 Uhr

Morgen um 17 Uhr gibt es „Sisters in Action“. Die musikalische Dramödie von und mit Anja Wedekind, Sophia Maeno und Satyra Oktan-Isis ist zu Gast im Strandpavillon. Die drei Nonnen führen durch ein Programm wilder und andächtiger Lieder, die jeder kennt aber so noch nie gehört hat. Karten gibt es noch unter 0173 644 72 98, in der Schwerin-Info und im Werk 3.