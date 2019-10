Schwerin : Schwessi macht Lust auf Leben

Hamburger Sängerin gehört zum Freundeskreis von Udo Lindenberg und gastiert am 2. November zum zweiten Mal in Schwerin

von Ilja Baatz

15. Oktober 2019, 15:14 Uhr

„Oh, was für eine coole Location.“ Das „Doktor K.“ gefällt Schwessi auf Anhieb. Die Bühne, die Nähe zum Publikum, die Club-Atmosphäre. Am 2. November um 20 Uhr wird die Hamburger Sängerin in dem Veranstaltungsraum in der Dr.-Külz-Straße 3 ein Konzert geben – auf den Tag genau ein Jahr nach ihrem ersten Auftritt in Schwerin. Im „Unity“ in der Arsenalstraße stand Schwessi damals gemeinsam mit dem jungen Syrer Abdulhamid Altkatmir auf der Bühne, sang mit ihm das Lied „Wir werden jetzt Freunde“, das sie zusammen mit Udo Lindenberg geschrieben hat.

Schwessi gehört zum engen Freundeskreis um den Panikrocker. Beim Ortstermin im „Doktor K.“, knapp drei Wochen vor dem Konzert, wird sie von Heiko Höcker begleitet. Der Vorsitzende des Schweriner Vereins „Sternentaler“ kennt die Sängerin seit etwa zehn Jahren. Er hatte auch die Idee zu einem Video zum Lied „Wir werden jetzt Freunde“, in dem Abdulhamid, der vor dem Bürgerkrieg in seiner Heimat floh und vom Sternentaler-Verein aufgefangen wurde, die Hauptrolle spielte (SVZ berichtete).

Für ihr zweites Konzert in Schwerin, präsentiert vom Verein noiseandmore, bringt Schwessi ihre neue EP „Liebe in Zeiten der Apokalypse“ mit. „Meine Musik lässt sich unter dem Schlagwort ,Love, Peace & Rock’n’ Roll‘ zusammenfassen“, sagt die Hamburgerin. Frieden, Freiheit, Gleichberechtigung – das sind die Themen, die Schwessi in ihren Liedern transportiert, die Vision einer bunten und toleranten Gesellschaft, in der jeder willkommen ist, gleich welcher Religion und Herkunft. Für diese Vision stehe auch der Sternentaler-Verein, der sich um Flüchtlinge, aber auch deutsche Familien im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe kümmere, erklärt Höcker.

Freuen dürfen sich die Konzert-Besucher am 2. November unter anderem auf den Song „Twitterwochen“, in dem Schwessi die Kommunikation in den sozialen Medien aufs Korn nimmt, die Digitalisierung aller Lebensbereiche und die damit einhergehende Entfremdung. Ein weiteres Lied, das die Musikerin mit ihrer Band im „Doktor K.“ zum besten geben wird, heißt „Wir sind das Volk“. Eine bewusste Anspielung auf die friedliche Revolution in der DDR. „Wir haben die Verantwortung, unser Land zu gestalten, eine historische Verantwortung“, betont Schwessi. Kein Zufall also, dass sie sich in Schwerin neben dem Schloss und dem Pfaffenteich auch die Ausstellung in den Schweriner Höfen über die erste Montagsdemo in der Stadt am 23. Oktober 1989 angesehen hat.

Schwessi möchte ihr Publikum nicht belehren, sondern zum Nachdenken anregen. Die alleinerziehende Mutter verpackt ihre Botschaft deshalb in Texte, die beim Zuhören auch Spaß machen sollen. Udo Lindenberg sagt über die Musik von Schwessi: „Das is so speziell, kaum zu beschreiben, total eigenes Ding. Macht sonst keiner. So’n Spezialgesang, Hammertexte, lockerlässig, aber mit ner klaren Kante.“

Karten für das Schweriner Konzert gibt es montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr direkt im „Doktor K.“ beim Verein RAA. Vorbestellungen von Tickets sind auch möglich unter der E-Mail-Adresse info@sternentaler-schwerin.de.