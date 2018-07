Historie : Schweriner Pelze für die Welt

Geschichten aus der Schweriner Geschichte

von Gert Steinhagen

22. Juli 2018, 05:00 Uhr

In den 1950er-Jahren hatte die junge DDR eine lukrative Deviseneinnahmequelle entdeckt: Pelze. Und so entstand auch in Schwerin eine Pelztierfarm. Am 6.Dezember 1957 wurde der VEB (K) Pelztierfarm Schwerin unterhalb der Tierklinik in Neumühle mit Gehegen für 300 Nerze gebaut. 1958 erfolgte die erste Pelzung mit 250 Fellen. Jahr für Jahr wurde die Anzahl der Felle gesteigert. 1966 lieferte die Pelztierfarm Schwerin schon 5800 Felle, die einen Erlös von 600 000 Mark erbrachten. Wie lange die Pelztierfarm in Neumühle bestand, ist im Stadtarchiv nicht bekannt. Jedenfalls ist sie im Branchenbuch von 1968 noch genannt, fehlt aber in dem von 1980.

Es gab aber auch private Züchter. „Mitte der 1950er-Jahre hat mein Vater mit vier Tieren angefangen“, erinnert sich Klaus Kaldasch. Im Prinzenweg in Lankow, der heutigen Straße Am Neumühler See, baute Kaldasch seine Farm auf. „Nach und nach kamen weitere Tiere dazu, bis es etwa 200 Zuchtnerze waren.“

Klaus Kaldaschs Vater war einer der besten Züchter der DDR. Deshalb bekam er auch ab und zu mal Zuchttiere aus Kanada, um die Qualität der Pelze immer weiter zu verbessern.

Wenn die Nerze ein dreiviertel Jahr alt waren, wurden die Felle „geerntet“, wie es in der Fachsprache hieß. „Im November lieferten wir die Felle in Leipzig ab“, so Klaus Kaldasch. „Es war Vorschrift, dass einen Tag, nachdem den Tieren die Felle abgezogen wurden, die Ware per Express mit der Bahn nach Leipzig geschickt wurde“, so Kaldasch. In der Messestadt wurden die Felle verarbeitet und dann zum allergrößten Teil in den Westen verkauft. „Von den Deviseneinnahmen sahen wir als Züchter aber gar nichts“, so Klaus Kaldasch.

Für private Züchter wurde es immer schwieriger, Material für die Käfige und vor allem Futter zu bekommen. „Die Staatsbetriebe wurden immer bevorzugt.“ Vor allem Fisch wurde verfüttert. Kleine Dorsche, die nicht in den Verkauf gingen, wurden an die Pelzfarmen geliefert. Als das immer weniger wurde, holten sich die Kaldaschs Fisch vom Fischhändler in der Münzstraße, meistens Plötze. Oder Vater und Sohn fuhren nach Warnemünde. „Manchmal bekamen wird dort aber auch nichts.“ Also wurden Geflügelabfälle vom Schlachthof geholt und mit einem Cutter, wie ihn die Fleischer benutzen, zu einem Fleischmus verarbeitet. Einmal verfütterte Kaldasch – weil nichts anderes da war – Hering. „Der ist aber zu fett für die Nerze. Wir haben viele Tiere verloren“, erinnert sich Klaus Kaldasch.

Der Schweriner hatte auch körperlich unangenehme Erlebnisse mit den Nerzen. „Einmal bin ich in den Finger gebissen worden und einmal in den Hintern. Ich war einem Käfig zu nah gekommen.“

Als Kaldaschs Vater starb, war die Frage, wie es weitergeht. „Nie Urlaub, immer Probleme mit der Futterbeschaffung – mein Bruder hatte einfach keine Lust. Wir haben deshalb 1978 aufgehört.“