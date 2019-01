Helios Kliniken : Schweriner Kinderklinik hat neuen Chefarzt

Seit dem 2. Januar ist Priv.-Doz. Dr. Claudius Werner neuer Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in den Helios-Kliniken Schwerin.

von svz.de

03. Januar 2019, 08:49 Uhr

Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Olaf Kannt an, der seit September 2018 Medizinischer Regionalgeschäftsführer der Helios-Region Nord ist.

Dr. Werner absolvierte sein Studium der Humanmedizin an der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg, welches er 1998 abschloss. Im gleichen Jahr erfolgte seine Promotion. Anschließend durchlief Dr. Werner bis 2005 seine Facharztweiterbildung zur Kinder- und Jugendmedizin. Zuletzt war er als Oberarzt im Universitätsklinikum Münster tätig, wo er unter anderem verantwortlich für die Neonatologie, pädiatrische Pneumologie sowie die Ambulanz für komplex kranke und heimbeatmete Patienten war. „Ich freue mich darauf, eine sehr gut organisierte Klinik in einem Maximalversorger-Krankenhaus führen zu dürfen“, so Dr. Werner. Er kommt mit seiner Frau und drei Kindern nach Schwerin.