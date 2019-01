Schwerin: Versuchter Einbruch in das Ärztehaus Hamburger Allee

von svz.de

11. Januar 2019, 10:02 Uhr

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag versuchten unbekannte Täter in die Apotheke des Ärztehause in der Hamburger Allee 130 einzubrechen, was jedoch misslang.

An den Fenstern befanden sich Hebelspuren, ein außen befindlicher Elektrokasten wurde aus der Verankerung gerissen. Die im Ärztehaus befindliche Physiotherapie war ebenfalls Ziel von Einbrechern. Wie die Personen in die Räumlichkeiten gelangt waren, ist derzeit nicht abschließend geklärt. Möglicherweise haben sich die Täter einschließen lassen.

Die Therapiepraxis wurde durchwühlt, ob ein Stehlschaden entstanden ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Kripo sicherte an beiden Objekten Spuren und leitet ein Ermittlungsverfahren ein.