Schwerin: Unbekannte besprühen Wagenpark

von svz.de

23. März 2020, 15:48 Uhr

Durch unbekannte(n) Täter wurde ein in der Abstellanlage des Hauptbahnhofs Schwerin befindlicher Wagenpark der DB AG großflächig besprüht. Dieses stellten die Beamten des Bundespolizeireviers Schwerin am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr fest.

Es wurden verschiedene Schriftzüge in den Farben weiß, blau, silber, schwarz, orange, grün und hellblau in einer Gesamtgröße von insgesamt 29 Quadratmetern angebracht.

Die Bundespolizei hat eine Anzeige wegen Sachbeschädigung gegen den bzw. die unbekannten Täter aufgenommen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Über das Eisenbahnunternehmen wurde die Beseitigung der Schmierereien veranlasst.

In diesem Zusammenhang sucht die Bundespolizei Zeugen. Wer hat am Sonntag auffällige Personen in der Abstellanlage des Bahnhofs Schwerin bzw. in unmittelbarer Nähe beobachtet oder kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben. Diese nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr. 0381 / 2083 -111 oder -112 entgegen. Darüber hinaus können jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle Angaben gemacht werden.