Schwerin: Radfahrer verletzt sich am Kopf - Zeugen gesucht

von svz.de

16. Dezember 2018, 10:04 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem 80-jährigen Fahrradfahrer ist es am Samstag gegen 19 Uhr in Schwerin gekommen. Dieser wurde halb auf dem Gehweg, halb auf der Fahrbahn liegend an der Ampel Obotritenring Ecke Ostorfer Ufer gestürzt mit seinem Fahrrad von Ersthelfern gefunden. Der ältere Herr wurde auf Grund von Kopfverletzungen in die Helios Kliniken eingeliefert und hat keine Erinnerungen an den Unfall.

Da der Polizei bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Zeugen bekannt geworden sind, wird um Hinweise zum Unfall gebeten. Insbesondere ist es wichtig, ob der Herr alleine gestürzt ist oder ob ein fremdes Fahrzeug beteiligt war. Zeugen werden gebeten sich unter 0385-51802224 zu melden.