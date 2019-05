Schwerin: Radfahrer mit 2,91 Promille - Tanz in den Mai Verkehrskontrollen

von Polizeiinspektion Schwerin

02. Mai 2019, 15:03 Uhr

In Zusammenhang mit den polizeilichen Maßnahmen anlässlich der Veranstaltungen zum "Tanz in den Mai" in Schwerin, wurden durch die Mitarbeiter des Polizeihauptreviers insgesamt fünf Fahrzeugführer kontrolliert, die aufgrund Alkohol-/Rauschmittelbeeinflussung nicht mehr fahrtüchtig waren. Gegen die fünf Fahrzeugführer wurden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein unter Alkoholeinfluss stehender Radfahrer war mit einem zuvor entwendeten E-Bike unterwegs. Das E-Bike konnte im Anschluss an die Maßnahmen an den Eigentümer zurückgegeben werden. Der höchste Atemalkoholwert wurde mit 2,91 Promille bei einem Radfahrer festgestellt.