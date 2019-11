Schwerin: Handyraub in der Heinrich-Mann-Straße

von Polizeiinspektion Schwerin

08. November 2019, 11:30 Uhr

Am heutigen Morgen wurde vor einer Bar in der Heinrich-Mann-Straße ein 39-jähriger Mann bei einem Raub verletzt. Zuvor geriet der Geschädigte gegen 02.50 Uhr mit dem Tatverdächtigen vor der Bar in eine verbale Auseinandersetzung.

Nach Angabe eines Zeugen schlug der bislang unbekannte Mann dem Geschädigten eine Bierflasche auf den Kopf. Anschließend entwendete er dem Verletzten das Mobiltelefon aus der Hosentasche und flüchtete in Richtung Goethestraße.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen, vom Tatverdächtigen konnten Videoaufnahmen gesichert werden, da er sich zuvor in der Bar aufhielt.

Täterbeschreibung: 20-30 Jahre, 175cm, athletische Figur, rotes Basecup, schwarze Adidas-Trainingsjacke mit weißen Streifen an den Ärmeln, graue Jogginghose, rote Turnschuhe.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0385/5180-1560 oder an das Polizeihauptrevier unter 0385/5180-2224.