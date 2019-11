Schwerin: Erneut zwei Pkw geklaut

von Polizeiinspektion Schwerin

27. November 2019, 15:26 Uhr

Tatort Anne-Frank-Straße auf dem Großen Dreesch. Wiedereinmal wurde ein Ford Kuga entwendet. Bei dem anderen Fahrzeug handelt es sich um einen anthrazitfarbenen BMW X1 mit dem amtlichen Kennzeichen SN-SW 82.

Entwendet wurden beide Fahrzeuge in der vergangenen Nacht. Der graue Ford Kuga mit dem amtlichen Kennzeichen SN-HK 461 ist zudem mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. In den vergangen Wochen kam es bereits zu mehreren PKW-Diebstählen, unter anderem in der Werdervorstadt und in der Gartenstadt.