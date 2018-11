von dpa

13. November 2018, 15:58 Uhr

Im Schweriner Stadtteil Lankow sind erneut 16 Autos von Unbekannten beschädigt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurden die Fahrzeuge in der Schleswiger Straße mit grauer Farbe besprüht. Bereits in der Nacht zu Samstag hatten Unbekannte in einer Seitenstraße bei ebenfalls 16 Fahrzeuge den Lack zerkratzt. In beiden Fällen sucht die Polizei nun Zeugen.