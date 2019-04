Schwerin: Einbruch mit hohem Schaden in Görries

von svz.de

24. April 2019, 14:55 Uhr

Bei einem Einbruch am zurückliegenden Osterwochenende in eine Firma in der Otto-Weltzien-Straße in Schwerin Görries erbeuteten bislang unbekannte Täter zwei Anhänger, drei Rasentraktoren und diverse Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 50.000 Euro. Das Kriminalkommissariat Schwerin sicherte vor Ort die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen- oder Fahrzeugbewegungen nimmt die Polizei Schwerin unter den Rufnummern 0385/5180-2224 bzw. 0385/5180-1560 oder per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.