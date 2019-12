Schwerin: Die Polizei bittet um Mithilfe

von Polizeipräsidium Rostock

22. Dezember 2019, 12:49 Uhr

Am 22.12.2019 wurde der Polizei Schwerin eine sexuelle Belästigung bekannt.

Nach Angaben der Geschädigten wurde diese am 22.12.2019 gegen 00:30 Uhr in der Schweriner Schmiedestraße in Höhe des EDEKA-Marktes von mehreren Männern angesprochen und in der weiteren Folge sexuell belästigt. Erst als Passanten in die Nähe kamen, hätten die Männer von ihr abgelassen und seien fußläufig geflohen. Bei den Personen soll es sich um 4-5 Männer gehandelt haben. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Gesucht werden Zeugen, die zur genannten Zeit in örtlicher Nähe waren und die Hinweise zur beschriebenen Tat und zur Beschreibung dieser Personen geben können.

Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.