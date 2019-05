von svz.de

27. Mai 2019, 10:01 Uhr

Am morgigen Dienstag spricht Prof. Dr. med. Frank Block von 14 Uhr an zum Thema „Schlaganfall – Vorbeugung, Risikofaktoren und neueste Behandlungsmöglichkeiten“.Die Selbsthilfegruppe Schlaganfall Schwerin lädt Betroffene, Angehörige und Interessierte ein, sich zu informieren. Die Veranstaltung ist in der Kiss. Anmeldung unter 0385/ 39 24 333.