Altstadt : Schlachthaus als Filmkulisse

von svz.de

18. Februar 2019, 19:17 Uhr

Der „Freundeskreis Filmkunstfest MV“ trifft sich am heutigen Dienstag zur monatlichen Zusammenkunft im Klangwert in der Friedrichstraße 11a. Ab 19.30 Uhr soll dann ein Film der Berlinale 2017 gezeigt werden: „On Body and Soul“, ein ungarischer Streifen von Ildikó Enyedi, der das Buch schrieb und Regie führte. Ein Schlachthaus in Budapest wird zum Schauplatz einer seltsam schönen Liebesgeschichte. Interessenten sind herzlich willkom-

men. Mit einer Diskussion über den Film soll der Abend enden.