Schwerin : Scheer stellt neues Buch vor

Der Freundeskreis Lista und Literaturclub lädt im August zu seiner ersten literarisch-musikalischen Veranstaltung ein.

von svz.de

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

Wir beginnen mit der hochverehrten Schriftstellerin Regina Scheer, die viele durch die Lektüre des Buches „Machandel“ kennen. Am 14. August um 19 Uhr stellt sie im Campus am Ziegelsee ihr neues Buch „Gott wohnt im Wedding“ vor. Die Veranstaltung findet mit Unterstützung der Friedrich-Naumann-Stiftung statt. Der 77. Lista wird umrahmt von jiddischer Musik durch Dr. E. Möbius und E. Prätorius, die Moderation übernimmt Liane Römer. Regina Scheer hat ein wundervolles Buch vorgelegt. In „Gott wohnt im Wedding“ beweist die Autorin erneut ihr außergewöhnliches Erzähltalent.