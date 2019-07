von svz.de

29. Juli 2019, 09:07 Uhr

In diesem Jahr findet der 12. Deutsche Schachkongress in Schwerin statt. Vom 8. bis 10. November lädt die Grundschule Lankow dazu ein. Teilnehmer aus ganz Deutschland werden zu diesen Tagen erwartet. Bildungsministerin Birgit Hesse wird am 9. November eine der Gastrednerinnen sein.