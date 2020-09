Schwerin : Schachfreunde feierten

Zum 25-jährigen Bestehen trafen sich Mitglieder des Vereins im Sportpark

von svz.de

28. September 2020, 05:00 Uhr

Das 25-jährige Bestehen der Schweriner Schachfreunde wurde am Sonnabend groß gefeiert, im Multifunktionsraum des FC Mecklenburg-Schwerin im Sportpark Lankow. Es ist der mitgliederstärkste Schachverein im Land und zählt gegenwärtig 96 Aktive. In der Lübecker Straße 57 treffen sie sich in ihrem Spielelokal, auch mit wöchentlichem Training für die Jugendlichen. Bernd Segebarth, als langjähriges Mitglied, gab einen historischen Bericht. Zuvor hatte OB Badenschier, selbst Schachspieler, zum Geburtstag gratuliert und sich für die sehr gute Zusammenarbeit und die Integration von Flüchtlingen bedankt. Er verließ die Veranstaltung mit einem Aufnahmeantrag.

1859 erfolgte bereits die Gründung eines Schweriner Schachclubs. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Spieler unter dem Dach von Lokomotive Schwerin vereint. 1995 wurden sie ein eigener Verein mit Bernd Segebarth an der Spitze. Seitdem gab es herausragende Turniere mit vielen Siegern. Neben dem Wettkampfbetrieb sind die Schachfreunde oft in Schulen und im Museum im Einsatz.