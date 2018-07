Ausstellung : Russische Momentaufnahmen

Prämierte Fotografien junger Künstler: Elena Anosova nimmt den Betrachter mit auf eine Zeitreise ins Dorfleben in der Taiga.

von svz.de

03. Juli 2018, 12:00 Uhr

Bilder, die junge Fotografen in den vergangenen zwei Jahren weltweit mit ihren Kameras eingefangen haben, präsentiert im Juli die „Lumix Festival Review“ in Schwerin. Die Fotoreportagen wurden in einem weltweiten Wettbewerb unter Journalisten bis zu einem Alter von 35 Jahren ausgewählt. Alle zwei Jahre werden die besten Bilder beim Festival in Hannover gezeigt. Erstmals holt der vor wenigen Monaten gegründete Verein „Auslöser“ diese ausgezeichneten Reportagefotografien nach Schwerin und präsentiert einen Großteil der Arbeiten an zwei Standorten in der Landeshauptstadt. Die SVZ stellt in den nächsten drei Wochen einen Teil der Fotoserien und die jungen Fotografen vor.

Die Vorfahren von Elena Anosova kamen vor 300 Jahren nach Sibirien und gründeten ein Dorf in der Taiga. Heute leben in dem Dorf noch 100 Erwachsene, alle sind entfernte Verwandte. Isoliert von der Zivilisation und umgeben von der Wildnis sind die Familie und ihre Tradition für sie wichtiger als jeglicher Fortschritt. Im Winter liegt der Schnee hier eineinhalb Meter hoch, das Thermometer zeigt nicht selten minus 45 Grad. Es gibt hier keine Straßen, der nächste Ort liegt 300 Kilometer entfernt. Im hohen Norden Russlands gelten noch heute eigene Gesetze, durch die Isolation haben die Menschen eine besondere Beziehung zur Natur entwickelt. Gegenwart und Vergangenheit fließen ineinander und sind von einer einzigartigen Mythologie geprägt.

Ursprünglich aus der malerischen Region Baikal stammend, lebt die 1983 geborene Fotografin Elena Anosova in Moskau und Irkutsk. Sie hat ihre Ausbildung an der Rodtschenko Kunstschule in Moskau abgeschlossen und bereits an einer Reihe von nationalen und internationalen Projekten und Ausstellungen teilgenommen.

In diesem Jahr gewann Anosova mit der in Schwerin zu sehenden Fotoserie den zweiten Preis in der Kategorie „Daily Life“ beim bekannten World Press Photo Wettbewerb. Mit ihren ruhigen und genau beobachteten Fotografien nimmt sie die Betrachter mit auf eine Zeitreise. Viele der Momentaufnahmen hätten genauso vor 100 oder 200 Jahren passiert sein können. Detailfotos, wie die Elchschnauze als traditionelles Neujahrsessen, oder das außen am Holzhaus befestigte Fell des „schlaflosen Bären“ zeigen die oft mit westlicher Brille merkwürdig anmutenden Traditionen.