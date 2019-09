Crivitz : Regionales vom Bauernmarkt

Stadt lässt alte Tradition wieder aufleben

von Katharina Hennes

09. September 2019, 05:00 Uhr

Noch mehr regionale Stände, noch mehr Vielfalt – so präsentierte sich gestern der fünfte Crivitzer Bauernmarkt an der Seepromenade. „Die Crivitzer hatten sich von uns ihren alten Bauernmarkt zurück gewünscht. Wir wollen die Tradition gern wieder aufleben lassen“, sagte Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm. Mit dabei war auch der Pomologe Willie Brown aus Speuß. Sein Angebot, Äpfel zu bestimmen, nahmen in diesem Jahr jedoch viel weniger Menschen wahr als im Vorjahr. „Das liegt am schlechten Apfeljahr“, sagt Brown. „Der Frost hat im Mai viele Obstblüten zerstört.“ In zwei Wochen ist Willi Brown beim Apfelfest am Schloss Kaarz.