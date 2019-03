Schwerin : ReCartney spielt im Speicher

von svz.de

05. März 2019, 19:24 Uhr

„Coming up live!“ So lautet die aktuelle Tribute-Show der Band ReCartney. In dieser Show verneigen sich die vier Musiker vor dem musikalischen Schaffen der lebenden Legende Sir Paul McCartney. Am Sonnabend spielen sie im Schweriner Speicher. Los geht das Konzert um 21 Uhr. Zu hören sind unter anderem bekannte Solo-Werke zum Großteil aus Songs der „Beatles-Ära“. Der Vorverkauf findet in der Tourist-Information und in der Sport- u. Kongresshalle statt.