Schwerin : Projekt zum Tag der Druckkunst

13. März 2019, 07:35 Uhr

Entsprechend der Initiative des Bundesverbandes Bildender Künstler (BBK) und des Museums für Druckkunst Leipzig ist der 15. März zum Tag der Druckkunst erkoren worden. Dazu wird es auch in Schwerin ein Programm geben. In der Schelfstadt werden die Druckwerkstatt Remise im Garten des Schleswig-Holstein-Hauses, die Buchhandlung Littera et Cetera, die Buchdruckwerkstatt und Papierrestaurierungswerkstatt in der Produzentengalerie Blickwinkel sowie die Bildermacher-Werkstatt einladen.

Besucher erhalten an diesem Tag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr unter anderem Einblicke in verschiedene Techniken und Aufbewahrung von Grafiken beziehungsweise deren fachgerechter Rahmungen.