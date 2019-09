schwerin : Preisträger musiziert

Martin Sturm aus Leipzig spielt auf der Ladegast-Orgel im Dom

04. September 2019, 05:00 Uhr

Heute ist wieder ein sehr junger Organist im Schweriner Dom zu Gast: Martin Sturm aus Leipzig. Als 1. Preisträger im Internationalen Orgelwettbewerb Nürnberg 2018 gewann er ein Konzert an der bedeutenden Ladegast-Orgel. Der Künstler studierte in Würzburg und Leipzig. Schon 2013 gewann der den Orgelwettbewerb St. Albans in England. Kritiken weisen ihn als tiefsinnigen Interpreten und genialen Improvisatoren aus. Auf dem Programm stehen Improvisationen in verschiedenen Stilen sowie die große Orgelsonate des Liszt-Schülers Julius Reubke. Beginn: 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.