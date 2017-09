Wittenförden : Polizist sorgt für sicheren Schulstart

vergrößern 1 von 1 Foto: mett 1 von 1

von Volker Raab

erstellt am 08.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Die Grundschüler von Wittenförden freuten sich gestern über die Anwesenheit vom Polizeiobermeister Heiko Mohr an ihrer Bushaltestelle. „Sind Sie wirklich Polizist? Ist das eine echte Pistole?“ Das waren nur einige Frage der aufmerksamen Kinder an den Kontaktbeamten im Amtsbereich Stralendorf.

Längst nicht so aufmerksam waren einige Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule brachten. Sie übersahen glattweg den Streifenwagen, den Polizisten und auch Verkehrsregeln: Etwa jeder zehnte Autofahrer fuhr nämlich nicht in die freie Parkbucht in Fahrtrichtung, sondern fuhr falsch herum in die Parklücke auf der Gegenseite. Der Polizeibeamte ermahnte und belehrte: „Sie wissen schon, dass das verboten ist?“ Vor allem mussten so etliche Kinder zur Fahrbahn hin aussteigen. Und das Wiedereinordnen in den Verkehr ist für die Falschparker einfach gefährlich. Die Erwiderungen der ertappten Sünder waren vielfältig. Die Palette reichte von „Das wusste ich gar nicht!“ über „Das machen doch alle“ bis zu „Ich halte doch nur ganz kurz.“

Bereits am Montag hatte Heiko Mohr festgestellt, dass es vor der Grundschule Wittenförden zu vielen Verstößen kommt, daher wiederholte er am Donnerstagfrüh die Kontrolle – und beließ es bei Ermahnungen. In der kommenden Woche will der Beamte allerdings erneut vor Ort sein und dann auch Verwarngelder aussprechen. Präsenz zeigt der Kontaktbeamte in der ersten Schulwoche auch vor den Schulen in Pampow und Stralendorf.