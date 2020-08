Göhrener Tannen : Polizei löst illegale Party auf

250 junge Leute feierten auf dem Gelände des alten Bundeswehr-Verladebahnhofes in den Göhrener Tannen / Veranstalter droht Anzeige

von Mario Kuska

18. August 2020, 05:00 Uhr

Mit diesen Gästen hatte der Veranstalter einer illegalen Party in der Nacht zu Sonntag wohl nicht gerechnet. Plötzlich standen auf dem Gelände des alten Bundeswehr-Verladebahnhofes nämlich Polizeibeamte, die dem Treiben dort Einhalt geboten. „Wir waren mit großer Einsatzstärke dort, weil wir gleich mehrere Hinweise hatten, dass es sich um eine größere Veranstaltung handelt und gegen die Anti-Corona-Verordnung verstoßen wird“, sagt Polizeisprecher Steffen Salow. Angemeldet war die Party nicht. Herausgestellt hatte sich, dass der Veranstalter, ein 25 Jahre alter Mann, das Fest zum 18. Geburtstag seiner Freundin organisiert hatte. Dabei wurden weder Kosten noch Mühen gescheut. „Sonnensegel waren gespannt, es gab eine Musikanlage und auch Getränkelisten lagen aus“, so Salow. Genehmigt war nichts davon. Angemeldet war die Party weder bei der Stadt noch bei der Gema.

Deshalb mussten die Beamten am Sonnabendabend auch einschreiten. Anfangs wollten sich die 250 Menschen in Feierlaune gar nicht beirren lassen und auch der Veranstalter schien widerwillig. Doch die Polizei machte unmissverständlich klar, dass die Party vorbei ist. „Wir haben Lautsprecherdurchsagen gemacht. Dann begann so langsam die Abreise“, so Salow. Auf den Weg nach Hause machten sich nicht nur Schweriner. Viele Autokennzeichen deuteten auf Gäste aus Nachbarkreisen hin. Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg, Wismar. Dem 25-jährigen Veranstalter droht jetzt eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige. Rechnen muss er wohl mit mehreren hundert Euro. So teuer hatte er sich den Geburtstag seiner Freundin wohl nicht vorgestellt – und das obwohl die Party wegen der späten Gäste ins Wasser fiel.

Regeln für Feierlichkeiten

Gruppenfeiern sind in Mecklenburg-Vorpommern auf öffentlichen Plätzen, auch in Parks, an Seeufern und am Strand nach wie vor nicht erlaubt.

Feiern aus familiärem Anlass können mit bis zu 50 Personen stattfinden. Bei gewichtigen familiären Anlässen, wie Hochzeiten, Ehejubiläen, Altersjubiläen, Jugendweihen und religiösen Festen sind Zusammenkünfte bis 75 Personen zulässig. Das Tanzen ist erlaubt. Die Feiern können auch in Gaststätten als geschlossene Gesellschaft oder anderen Einrichtungen in separaten Räumen stattfinden. Es muss eine Gästeliste mit Kontaktdaten geführt und für mindestens vier Wochen verwahrt werden.

Öffentliche und nichtöffentliche Veranstaltungen, Ansammlungen und Versammlungen sind grundsätzlich untersagt. Dies gilt bis 31. Oktober 2020 insbesondere für Großveranstaltungen. Volksfeste, Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein- und Schützenfeste oder Kirmes-Veranstaltungen sind verboten.

Eine Ausnahme davon gilt unter anderem für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, an denen maximal 200 Personen teilnehmen sowie für Veranstaltungen unter freiem Himmel, an denen maximal 500 Personen teilnehmen.