Schwerin : Polizei fasst Spanner

54-Jähriger soll heimlich durch Fenster in Eigenheime geblickt haben.

von ckoe

10. Dezember 2018, 14:41 Uhr

Hausbesitzer in Krebsförden können aufatmen: Die Polizei hat einen mutmaßlichen Spanner geschnappt, der an mehreren Abenden im November durch den Stadtteil geschlichen sein soll, um einen Blick durch die Fensterscheiben von Eigenheimen zu erhaschen. Nach Angaben von Gisbert Henning von der Schweriner Kripo handelt es sich um einen 54-Jährigen aus Stralendorf. Gegen ihn werde nun in mindestens drei Fällen von Hausfriedensbruch ermittelt.

Ein Hausbesitzer hatte den 54-Jährigen auf frischer Tat ertappt, verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Beamten nahmen den alkoholisierten Tatverdächtigen mit aufs Revier. Laut Henning ist der Stralendorfer für die Polizei kein unbeschriebenes Blatt. So sei er unter anderem bereits wegen Diebstahls, Körperverletzung und Beleidigung aufgefallen. Zum aktuellen Vorwurf des Hausfriedensbruchs habe sich der 54-Jährige bei seiner Vernehmung nicht geäußert, so Henning.

Klaus-Dieter Lauber, zuständiger Sachgebietsleiter beim Schweriner Kriminalkommissariat, dankte für das couragierte Handeln, dass zum Ergreifen des Tatverdächtigen geführt habe.