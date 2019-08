Schwerin : Politiker gehen auf Sommertour

von svz.de

19. August 2019, 07:12 Uhr

Heute startet die traditionelle Sommertour der CDU/FDP-Fraktion in Schwerin. Bis zum 31. August informieren sich die Kommunalpolitiker bei Unternehmen, Einrichtungen und Verbänden über aktuelle Themen. „Bei den Gesprächen mit Verantwortlichen im Haupt- aber auch im Ehrenamt wollen wir Anregungen und Ideen für unsere Arbeit in der Stadtvertretung sammeln“, sagt CDU/FDP-Fraktionschef Gert Rudolf. Auf dem Programm stehen unter anderem Besuche beim Arbeitslosenverband und der Berufsfeuerwehr, die Teilnahme an einer Sitzung der „Arbeitsgemeinschaft für fußgänger- und fahrradfreundliche Kommunen in MV“, Gespräche mit lokalen und kommunalen Unternehmen sowie eine Radtour mit dem Olympiasieger und Fraktionsmitglied Stefan Nimke.