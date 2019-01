Schelfstadt : „Poetische Brandzeichen“ in der Fotogalerie

von svz.de

04. Januar 2019, 07:09 Uhr

Noch bis zum 13. Januar ist in der MV-Fotogalerie eine imposante Ausstellung zu sehen: Es sind Fotos – auch malerisch ergänzt – von Christine de Boom ausgestellt. Sie packt Zeit in ihre Bilder: Bewegung, Veränderung, Geschwindigkeit – geschichtet, verknüpft, gesampelt. Die bei Sternberg lebende Künstlerin will diese Arbeiten als Allegorien verstanden wissen. „Sie sind poetische Brandzeichen“, sagt die freiberuflich als Dozentin und an Kunstprojekten arbeitende Mecklenburgerin. Christine de Boom hat in Berlin und London Kunst studiert und sieht sich herausgefordert, unserem „virtuellem Heute“ einen „Zeit-Raum“ zu geben.

Geöffnet ist die Schau in der Puschkinstraße 13 donnerstags, freitags, sonnabends und sonntags von 15 bis 17 Uhr.