Schwerin : Plazahotel in neuem Design

Heilbronner Gruppe hat das Hotel am Ostorfer Ufer bereits 2017 übernommen, jetzt folgte die Neugestaltung und Umbenennung

von Sebastian Kabst

24. November 2019, 05:00 Uhr

Gold-gelb und schwarz sind die neuen Farben am Plaza Hotel am Ostorfer Ufer. Direkt über dem Eingang prangt der neue, kürzere Name und das neue Logo. Am Backsteingebäude ist keine Beschriftung mehr und nur das Schild direkt an der Straße will mit seinen knallroten Buchstaben noch nicht so richtig ins Bild passen. Deutlich wird jedoch: Es tut sich was am größten Hotel der Stadt.

„Die Plaza Hotelgroup hat das Hotel als Betreiber im Mai 2017 übernommen“, sagt Anne Heußner, die Pressesprecherin des Betreibers. Im Jahr darauf folgte der Kauf. „Wir möchten nicht nur Mieter sein, sondern auch Eigentümer, da wir langfristig davon ausgehen, dass Werte in Assets eine große Zukunft haben“, sagt Yonca Yalaz, Geschäftsführerin der Plaza Hotelgroup. Die komplette Übernahme blieb jedoch für viele unbemerkt, da der Name „Amedia Plaza“, wie das Hotel seit dem bis dahin letzten Verkauf 2014 hieß, vorerst erhalten blieb. Damals hatte die österreichische Amedia Hotelgruppe von Udo und Monika Chistée das einstige Vorzeigehotel Crowne Plaza in ihr Portfolio übernommen. Einzige Konstante bei den Betreiberwechseln ist weiterhin der Name Plaza, der jetzt noch deutlicher hervorsticht.

„Bereits nach dem Kauf Ende 2018 wurde der Name offiziell in Plaza Hotel umbenannt“, so Heußner. Damit werde die Eigenmarke der Heilbronner Hotelgruppe gestärkt. Nur zu sehen war das zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Der Übergang verlaufe fließend. Erst jetzt ist auch für den Gast deutlich, dass sich hinter den Kulissen etwas getan hat. „Für die Mitarbeiter und Gäste ändert sich durch den Kauf aber nichts“, so Yalaz.

Etwas ändert sich dann doch. Nämlich die Möglichkeiten, eine Übernachtung in dem Hotel zu buchen. Seit dem Kauf durch die Heidelberger ist es einer so genannten Soft Brand von Best Western angegliedert. „Das Plaza Schwerin gehört zur ,Sure Hotel Collection by Best Western’ und wird mit dem Soft Brand weltweit vermarktet“, sagt Tina Weik vom Best Western-Presseteam. Unternehmerisch bliebe das Hotel unabhängig. Es profitiere jedoch von der Stärke einer der weltweit größten Hotelketten und deren Vermarktungs- und Vertriebswegen.

Das spiegele sich auch in den Buchungszahlen wieder. „Seit Sure und der Übernahme durch die Plaza Hotelgroup haben sich die Umsätze signifikant erhöht“, sagt Heußner. Grund genug für Yalaz, weiter in das Plaza Schwerin zu investieren. Der Wellness- und der Konferenzbereich sollen in den nächsten Jahren aufgewertet werden. Die Änderungen gehen dann auch nicht unbemerkt an den Gästen vorbei.