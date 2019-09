von Onlineredaktion pett

07. September 2019, 05:00 Uhr

Über die Jubiläumsfeierlichkeiten „130 Jahre Eisenbahnstrecke Ludwigslust – Schwerin“ am 5. und 6. Oktober beraten die Mitglieder der Gemeindevertretung auf der kommenden Sitzung. Diese findet am Mittwoch, 11. September, von 19 Uhr an im Dorfgemeinschaftshaus statt. Auch über eine Beschlussfassung über den Abschluss eines Winterdienstvertrages werden die Uelitzer diskutieren.