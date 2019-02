Schwerin : Pastor hält Vortrag

Bischofskandidat Jeremias zu Gast in Schwerin

21. Februar 2019, 07:08 Uhr

Pastor Tilman Jeremias, einer von zwei Kandidaten für das Bischofsamt im Sprengel Mecklenburg und Pommern der Nordkirche, hält heute um 19 Uhr einen öffentlichen Vortrag zu einem selbst gewählten Thema im Landeskirchenamt der Nordkirche in der Münzstraße 8 bis 10. Tilman Jeremias ist derzeit Pastor für Mission und Ökumene des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Mecklenburg. Für die Bischofswahl am 1. März 2019 kandidiert auch Christian Behr, Erster Pfarrer an der Kreuzkirche Dresden.