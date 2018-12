Schwerin : Paris in der Münzstraße

Galerie Blickwinkel zeigt Ausstellung der Französin Julienne Jattiot

von svz.de

27. Dezember 2018, 08:40 Uhr

In der Galerie Blickwinkel, an der Ecke Münz-Schliemannstraße, hat Paris Einzug gehalten. Zumindest in Form einer Ausstellung der Pariserin Julienne Jattiot. Unter dem Motto „Taxonomie“ sind 17 verschiedene Arbeiten zu sehen. Taxonomie ist eine Reihe von 10 Linolschnitten, die von 2012 bis 2014 entstanden sind. Sie wurden von der Künstlerin geschnitten, gesetzt und gedruckt. Dabei arbeitet Julienne Jattiot nicht nur mit der bildlichen Darstellung, sondern gerne auch mit Texten, die sie bildlich kommentiert.

Julienne Jattiot kam nach ihrer Schulzeit in Frankreich zu einem Privataustausch nach Bayern. Von hier ging es nach Berlin zum Studium an die Kunsthochschule Weißensee.

Zu sehen ist die Schau der Französin bis zum 12. Januar, Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr, sonnabends von 11 bis 15 Uhr, Donnerstag ist geschlossen.