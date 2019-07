Schwerin : „Paddy“ Kelly rockt Schwerin

Tickets zum Konzert am 10. August auf der Freilichtbühne gibt es bei der SVZ

von Mario Kuska

11. Juli 2019, 05:00 Uhr

„Sing meinen Song“ heißt nicht nur das Erfolgsformat im Fernsehen, das Michael Patrick Kelly jüngst moderiert hat. Er könnte diesen Slogan auch spielend über jedes seiner Konzerte schreiben. Aus den Alben „iD“, „In Exile“, „Ruah“ oder „Human“ kennen seine Fans beinahe jeden Song des heutigen Solokünstlers, aber vor allem auch die alten Lieder der Kelly-Family, deren drittjüngstes Mitglied er war, haben sich bei den Freunden seiner Musik eingebrannt. Der Bühnenstar hat sein Image gewandelt. Nach langer Zeit im Kloster fand er nach der Hysterie um die Erfolgsband „The Kelly Family“ zu sich selbst.

Auf der Schweriner Freilichtbühne wird er am Sonnabend, 10. August, auch präsentieren, was er beim „Tauschkonzert" auf die Bühne zauberte.