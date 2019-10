Schwerin : Oldtimershow: „Pappe“ hat noch ihren Charme

von Mario Kuska

04. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Aufsehenerregend, das sind die alten Schätzchen immer wieder. Rad an Rad standen auch gestern beim 13. Oldtimertreffen auf dem KIW-Vorwärts-Gelände in Schwerin die betagten Schmuckstücke aus der Fahrzeugbranche. Ob Lkw, Automobil oder historisches Zweirad, die Fläche auf dem geschichtsträchtigen Gelände der Landeshauptstadt war zum Bersten gefüllt. Tausende Menschen drängten sich am Nachmittag um die mehr als 1000 Schmuckstücke. Besonders beliebt: die Schätzchen aus dem Osten. Trabi, Wartburg, Wolga, Essig-Peng und Co. waren die Besuchermagneten.