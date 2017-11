Hundehalter vs. Jäger in Schwerin : Ohne Leine durchs Jagdrevier

vergrößern 1 von 1 Foto: Volker Bohlmann 1 von 1

von Katja Müller

erstellt am 08.Nov.2017 | 20:45 Uhr

Wenn Jäger und Hundehalter aufeinander treffen, ist das nicht immer mit glückseligen Gefühlen verbunden. Zwar verbindet beide Spezies die Liebe zur Natur und zum Tier, allerdings schwelt ein stetiger Konflikt zwischen beiden Parteien: „Hundehalter möchten ihren Vierbeinern Auslauf bieten und wir Jäger möchten das Wild in unseren Revieren schützen“, sagt Manfred Hörauf. Er ist einer von 15 Jagdpächtern im Schweriner Stadtgebiet.

Nicht selten kommt es auch in seinem Revier zu „Diskrepanzen“, wie er es vorsichtig nennt. „Ich kann ja verstehen, dass die Hundebesitzer ihren Vierbeinern Auslauf gewähren wollen, aber doch bitte dort, wo das erlaubt ist“, sagt er mit Nachdruck.

Oft wüssten Hundehalter gar nicht, was sie in Wald und Flur dürfen und was nicht. Darauf angesprochen begegnen sie Manfred Hörauf und seinen Jagdkollegen nur selten mit Verständnis. „Belästigen Sie uns bitte nicht, heißt es dann, wenn die Menschen freundlich sind. Aber das ist leider selten der Fall“, erklärt der Jäger. Oft würden die Gespräche eskalieren, es Beleidigungen von Hundebesitzern hageln. „Manche können nicht verstehen, dass beispielsweise Ackerflächen kein Allgemeingut sind, sondern es einen Eigentümer und auch Pächter gibt“, schiebt der Schweriner Jäger hinterher. Gleiches gelte für Waldgebiete. Dabei sei die gesetzliche Lage klar geregelt: So steht im Paragraf 29 des Landeswaldgesetzes für MV: „… die Mitnahme von Haustieren mit Ausnahme angeleinter Hunde ist unzulässig.“ Eine Ausnahme gibt es lediglich für den bestimmungsgemäßen Einsatz von Dienst- und Jagdgebrauchshunden. Die Stadt Schwerin hat zudem eine entsprechende Hundeverordnung erlassen, welche die Leinenpflicht klar definiert.

Nicht wenige Beschwerden von Jägern laufen auch bei der Unteren Jagdbehörde auf. „Bevor Bürger ihren Hund im Wald, auf einer Wiese, Weide oder einem Acker laufen lassen, sollten sie mit dem Eigentümer abklären, ob dies problemlos möglich ist“, sagt Mitarbeiterin Dörte Behring.

Helfen könnte, so sind sich Jäger und Jagdbehörde einig, eine entsprechende Beschilderung. „In der Müritz sind die Wanderwege alle gut ausgeschildert und es ist klar definiert, was Hundehalter beachten müssen“, sagt Manfred Hörauf. Für die Reviere in der Stadt wünscht er sich das schon seit längerem. „Gerade im Bereich Neumühler und Lankower See treffen wir fast ausschließlich Hundebesitzer in den Revieren an, die ihre Vierbeiner frei laufen lassen“, erklärt er.

Besonders traurig sei es, wenn die Jäger zu verletzten Tieren gerufen werden, die Bisswunden von Hunden aufweisen, wie jüngst am Medeweger See. Dort wurde ein Reh von einem Hund angefallen und ist dann ins Wasser geflüchtet. „Es liegt in der Natur des Hundes, zu jagen. Deshalb gehört er an die Leine“, sagt Hörauf und räumt ein, dass ein Gespräch mit dem Pächter oder Jäger viele Probleme lösen kann. „Die Leute können uns ansprechen, dann gibt es weniger Ärger auf beiden Seiten“, fügt er hinzu.