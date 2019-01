Schwerin : Nussknacker auf Schlittschuhen

von svz.de

09. Januar 2019, 10:55 Uhr

Zum anstehenden 180. Geburtstag von Peter Tschaikowski schickt seine Heimatstadt St. Petersburg ihr einziges Eisballett der Welt als Botschafter auf große Welttournee. Mit dem Meisterwerk „Der Nussknacker“ On Ice gastiert das staatliche Ensemble am 11. Januar 2019 um 20 Uhr in der Sport- und Kongresshalle in Schwerin. Drei Tonnen gestoßenes Cocktail-Eis werden Tage vorab benötigt, um die Halle in einen echten Eispalast zu verzaubern. Hier werden die Eiskunstläufer des St. Petersburger Staatsballetts Tschaikowskis „Der Nussknacker“ auf Schlittschuhkufen präsentieren.