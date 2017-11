„Nacht der Gitarren“ : Noch ein letztes Lied

vergrößern 1 von 1 Foto: Koepke 1 von 1

von Christian Koepke

erstellt am 06.Nov.2017 | 05:00 Uhr

„Das ist unser letztes Lied“, sagte Lulo Reinhardt. Aber dabei blieb es nicht. Bei der zweiten „Nacht der Gitarren“ im Speicher verzückten die Musiker das Publikum. Und so entlockten die 130 Gäste im Soziokulturellen Zentrum dem Großneffen von Gipsy-Jazz-Legende Django Reinhardt und seinen drei Mitstreitern, dem Amerikaner Michael Chapdelaine, dem Kanadier Calum Graham und dem Polen Marek Pasieczny, noch zwei Zugaben, darunter den Sting-Hit „Fragile“. Die vier Top-Gitarristen hatten auf ihrer Tour durch Europa einen Zwischenstopp in der Landeshauptstadt eingelegt. Die nächsten Konzerte finden in Österreich und der Schweiz statt.