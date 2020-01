Schwerin : Nicht nur eitel Sonnenschein

Kastelruther Spatzen singen neue Lieder, aber auch Klassiker

von Christina Köhn

26. Januar 2020, 17:32 Uhr

Für Gisela Tautorat ist es ein ganz besonderer Geburtstag. 67 Jahre alt ist sie am Sonnabend geworden, feiert ihren Ehrentag in der Sport- und Kongresshalle. Und bekommt von Norbert Rier nicht nur einen Blumenstrauß überreicht, der Sänger der Kastelruther Spatzen stimmt mit seinen Bandkollegen und den knapp 1000 Zuschauern sogar ein Ständchen für das Geburtstagskind an.

Dabei hält seine Stimme. Das ist an diesem Abend nicht immer so. Ab und zu bricht sie, mal verpasst Rier seinen Einsatz, mal ist er in den spärlich besetzten, hinteren Reihen kaum zu verstehen. Doch das meist ältere Publikum stört sich daran nicht. Es genießt das Konzert der Südtiroler Band, die mit ihrer Tournee zum Album „Feuervogel flieg“ in Schwerin gastiert.

„Wir wünschen uns einen entspannten Abend und möchten, dass unsere Fans und Freunde ihre Sorgen vergessen“, so der Sänger. Und tatsächlich versetzen einen Trompete und Saxophon schnell ins Bergland. Ein imposanter Berg der Dolomiten ziert das Bühnenbild, darunter ist ein Feuervogel mit ausgebreiteten Flügeln zu sehen.

Die Heimat ist den Spatzen wichtig. Das wird deutlich. Egal ob „Alles gut in Kastelruth“, „Ewig ruft die Heimat“, „Dolomitenfeuer“ oder „Daheim in Kastelruth“ – immer wieder besingen die Musiker ihre Herkunft. „Jeder braucht eine Heimat“, sagt Rier.

Also herrscht eitel Sonnenschein in der heilen Welt der Volksmusik? „Nein, uns ist es stets ein wichtiges Anliegen gewesen, nicht nur die schönen Seiten des Lebens zu besingen“, so der Sänger. Es geht um Spielsucht, ums Verlassenwerden, einer unerfüllten Liebe oder gar um den Tod.

Doch am liebsten besingen die Kastelruther Spatzen die Liebe. „Denn mehr als Liebe gibt es nicht“, so der Sänger. Damit bewegen sie ihre Fans, es wird in der Kongresshalle geschunkelt und geklatscht. Beim Finale zu „Eine weiße Rose“ und „Herzschlag für Herzschlag“ stehen die Zuschauer in mehreren Reihen direkt vor der Bühne, überreichen den Musikern kleine Geschenke. So darf nicht nur Gisela Tautorat mit einem Blumenstrauß nach Hause gehen.